الفيفا يعلن إلغاء مباراة المغرب ضد إريتريا في تصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إلغاء مباراة منتخب المغرب مع ضيفه الإريتري، المقررة في 16 نوفمبر الحالي، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ووضع الفيفا، صفة "ملغاة" أمام مباراة المغرب وإريتريا، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة السمراء.



وكان موقع "إريتريان فوتبول" قد أعلن قبل أسبوعين، أن منتخب "الجمال الحمراء" قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وأرجع ذلك إلى مشاكل داخلية.

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وأوضح أن "إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026، لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة".

وكانت إريتريا قد انسحبت من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ولم يلعب المنتخب الإريتري، أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تأهل المغرب وجنوب إفريقيا

وتأهل منتخب المغرب برفقة جنوب أفريقيا إلى بطولة أمم إفريقيا عن المجموعة التاسعة في التصفيات كأس أمم أفريقيا ولا تحمل المواجهة أمام ليبيريا أى تأثير على وضع المؤهلين وفوز أسود الأطلس اليوم يضمن له صدارة مجموعته.

وكان من المفترض أن تقام مباراة المغرب ضد ليبيريا فى التوقف الدولي الماضي خلال شهر سبتمبر إلا أن الزلزال الذى ضرب مراكش تسبب فى تأجيلها للتوقف الدولي الحالي.

وتعادل منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب المغرب بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، السبت الماضي فى أبيدجان فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب المغرب في حصد المركز الرابع بكأس العالم 2022 ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز على مر التاريخ.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا أوقعت منتخب المغرب على رأس المجموعة السادسة مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير 2024، وتختتم يوم 11 فبراير.

تنص لوائح بطولة أمم إفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023 ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.