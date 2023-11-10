الكشف عن قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي قبرص وجورجيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر الجاري.



ويلعب منتخب إسبانيا مباراتين ضد قبرص وجورجيا، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وفاجأ مدرب إسبانيا الكثيرين باختيار إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة، مقابل استبعاد زميله أليخاندرو بالدي.



قائمة منتخب إسبانيا

- حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو

- الدفاع: كارفاخال، خيسوس نافاس، إنييجو مارتينيز، باو توريس، لو نورماند، ديفيد جارسيا، جايا، جريمالدو

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- الوسط: رودري، زوبيمندي، جافي، ميرينو، فابيان رويز، سانسيت، رودريجو ريكيلمي، أليكس جارسيا

- الهجوم: موراتا، خوسيلو، فيران توريس، نيكو ويليامز، لامين يامال، أويارزابال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشكل رسمي، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 3 سنوات.

وحسب ما أعلنته اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في بيان رسمي، فإنها قد قررت حرمان لويس روبياليس، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستوى المحلي والدولي، معتبرة أن سلوكه بعد فوز منتخب إسبانيا للسيدات.بلقب كأس العالم للسيدات، انتهك المادة 13 من قانون الانضباط لأعلى هيئة دولية لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن روبياليس قد رفض تقديم استقالته من منصبه كرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدما أكد أن الواقعة بينه وبين هيرموسو جاءت بموافقة اللاعبة الإسبانية.

استقالة لويس روبياليس

الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أكد أن لويس روبياليس تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للاتحاد، بعد الجدل الدائر حول تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات.

وروبياليس، قام بتقبيل لاعبة خط الوسط على فمها خلال حفل تسليم المنتخب الإسباني كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، بعد الفوز (1-0) على إنجلترا في المباراة النهائية للمونديال الشهر الماضي، غير أن هيرموسو أكدت أن القبلة لم تكن بالتراضي.