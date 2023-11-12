الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيديو

بنت الأصول تخليك دكتور.. ربيعة وشعبان حكاية من دفتر الأمل.. بنت المنيا تقود زوجها الكفيف للحصول على الدكتوراه (فيديو وصور)

ربيعة ناجي وزوجها
ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف،فيتو

رغم وجود العديد من العقبات التي  تعيق طريقهم، استطاع الزوجان تجاوز تلك الحواجز بفضل الحب القوي الذي جمعهما، ونجحا في تحقيق أحلامهما.

قادته نحو الحصول على درجة الدكتوراه

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

ربيعة ناجي ابنة مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، استطاعت تحقيق المستحيل بمساعدة زوجها شعبان عبد الهادي، الذي يعاني من إعاقة بصرية، حيث قادته نحو الحصول على درجة الدكتوراه بعد أن ساعدته في التخطى من الماجستير.

أقف بجانبه وأشجعه

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

ربيعة تشاركت قصتها قائلة: "تزوجت الدكتور شعبان عبد الهادي، كرجل صالح وقد وجدت فيه الداعم الحقيقي الذي يسعى لتحقيق كلمة الله ويتبعها بشكل جيد، لذا كان عليّ أن أقف بجانبه وأشجعه في كل خطوة يخطوها في حياته".

Advertisements

قرية بني موسى بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 
ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

وأضافت ربيعة، التي تنحدر من قرية بني موسى بمركز أبوقرقاص، أنه بعد فترة من الزواج، اقترح عليها زوجها متابعة دراساته للحصول على درجة الماجستير، ووافقت على الفور هنا بدأت رحلة صعبة من تجميع الأوراق اللازمة وإعداد المذكرة.

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 
ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

وكانت ربيعة تقوم بقراءة النصوص وتوفير المعلومات من خلال الإنترنت، كانت تشعر دائمًا بفخر كبير عندما يحقق زوجها الماجستير والدكتوراه.

لم أكن سأحقق الماجستير والدكتوراه بدون مساعدتها

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 
ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

ومن جانبه، صرح الدكتور شعبان قائلًا: "فقدت بصري عندما كنت في الحادية عشرة من عمري، ولكن الله أنعم علي بزوجة صالحة استطاعت أن توجهني نحو تخطي التحديات، ولم أكن سأحقق الماجستير والدكتوراه بدون مساعدتها".

الدكتوراه في الفقهية عند المراغي

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 
ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

وأضاف: "لم يقتصر دور زوجتي على المساعدة في إعداد المذكرة فحسب، بل كانت ترافقني في المحاضرات وتجلس معي طوال اليوم، وهذا ما ساهم في نجاحي، لذا  فإن حصولي على الماجستير في تفسيرات الشيخ الشعراوي والدكتوراه في الفقه عند المراغي يعود إلى زوجتي التي كانت شريكة لي في هذا النجاح".

حلمه في العمل في الجامعة لتدريس الطلاب

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو 

وختم الدكتور شعبان حديثه  لـ موقع فيتو، بتعبير عن حلمه في العمل في الجامعة لتدريس الطلاب ومشاركة خبراته العلمية التي اكتسبهرغم المعوقات التي واجهتهم وحاولت أن تعرقل طريقهم، نجح الزوجان في تحقيق أحلامهما بفضل الحب الذي جمعهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ربيعة ناجي ابنة مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا الدكتور شعبان عبد الهادي قرية بني موسى بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

خطوات الحصول على خدمة لجنة العجز المرضي للموظف بمحافظة المنيا

خطوات الحصول على خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا

تفاصيل وفاة طالبة بكلية الزراعة في المنيا بعد تخرجها بساعات

عامل يقتل صديقه بطلق ناري بالخطأ في المنيا

زراعة 105 شتل مثمرة في مركز مطاي بالمنيا

ضبط 2425 مخالفة تموينية على المخابز والأسواق خلال أكتوبر الماضى

صحة المنيا: تحرير 386 مخالفة خلال حملة على المنشآت الغذائية

إجراءات طلب التأمين على الماشية في المنيا

الأكثر قراءة

المسابقات تستعد لإصدار عقوبة ضد جماهير الأهلي

بيان عاجل للحكومة بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

الأنونيموس يعلنون الحرب على إسرائيل، ويهددون نتنياهو بكشف جواسيسه في العالم (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

انقسام حاد في حكومة الاحتلال، وزير الحرب وزعيم المعارضة يهربون من مصافحة نتنياهو (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

سقوط أمطار غزيرة بالمنوفية والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

‏أعراض جرثومة المعدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية