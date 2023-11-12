بنت الأصول تخليك دكتور.. ربيعة وشعبان حكاية من دفتر الأمل.. بنت المنيا تقود زوجها الكفيف للحصول على الدكتوراه (فيديو وصور)

رغم وجود العديد من العقبات التي تعيق طريقهم، استطاع الزوجان تجاوز تلك الحواجز بفضل الحب القوي الذي جمعهما، ونجحا في تحقيق أحلامهما.

قادته نحو الحصول على درجة الدكتوراه

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ربيعة ناجي ابنة مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، استطاعت تحقيق المستحيل بمساعدة زوجها شعبان عبد الهادي، الذي يعاني من إعاقة بصرية، حيث قادته نحو الحصول على درجة الدكتوراه بعد أن ساعدته في التخطى من الماجستير.

أقف بجانبه وأشجعه

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ربيعة تشاركت قصتها قائلة: "تزوجت الدكتور شعبان عبد الهادي، كرجل صالح وقد وجدت فيه الداعم الحقيقي الذي يسعى لتحقيق كلمة الله ويتبعها بشكل جيد، لذا كان عليّ أن أقف بجانبه وأشجعه في كل خطوة يخطوها في حياته".

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قرية بني موسى بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

وأضافت ربيعة، التي تنحدر من قرية بني موسى بمركز أبوقرقاص، أنه بعد فترة من الزواج، اقترح عليها زوجها متابعة دراساته للحصول على درجة الماجستير، ووافقت على الفور هنا بدأت رحلة صعبة من تجميع الأوراق اللازمة وإعداد المذكرة.

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

وكانت ربيعة تقوم بقراءة النصوص وتوفير المعلومات من خلال الإنترنت، كانت تشعر دائمًا بفخر كبير عندما يحقق زوجها الماجستير والدكتوراه.

لم أكن سأحقق الماجستير والدكتوراه بدون مساعدتها

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ومن جانبه، صرح الدكتور شعبان قائلًا: "فقدت بصري عندما كنت في الحادية عشرة من عمري، ولكن الله أنعم علي بزوجة صالحة استطاعت أن توجهني نحو تخطي التحديات، ولم أكن سأحقق الماجستير والدكتوراه بدون مساعدتها".

الدكتوراه في الفقهية عند المراغي

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

وأضاف: "لم يقتصر دور زوجتي على المساعدة في إعداد المذكرة فحسب، بل كانت ترافقني في المحاضرات وتجلس معي طوال اليوم، وهذا ما ساهم في نجاحي، لذا فإن حصولي على الماجستير في تفسيرات الشيخ الشعراوي والدكتوراه في الفقه عند المراغي يعود إلى زوجتي التي كانت شريكة لي في هذا النجاح".

حلمه في العمل في الجامعة لتدريس الطلاب

ربيعة ناجي وزوجها الدكتور شعبان عبد الهادي الكفيف، فيتو

وختم الدكتور شعبان حديثه لـ موقع فيتو، بتعبير عن حلمه في العمل في الجامعة لتدريس الطلاب ومشاركة خبراته العلمية التي اكتسبهرغم المعوقات التي واجهتهم وحاولت أن تعرقل طريقهم، نجح الزوجان في تحقيق أحلامهما بفضل الحب الذي جمعهما.