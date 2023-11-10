بعد عودة والده المخطوف، دياز يتصدر قائمة كولومبيا أمام البرازيل

جاء لويس دياز، جناح ليفربول، على رأس قائمة منتخب كولومبيا لمواجهتي البرازيل وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

دياز في كولومبيا

ويأتي ظهور دياز ضمن قائمة المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو في وقت يواجه فيه المهاجم البالغ من العمر 26 عاما وضع صعب على المستوى الشخصي بسبب ما عاشه والده لويس مانويل دياز الذي اختطفه مليشيات "جيش التحرير الوطني" لمدة 12 يوما قبل إطلاق سراحه أمس الخميس.

وإلى جانب لويس دياز، يبرز أيضا في القائمة كل من خاميس رودريجيز (ساو باولو) وحارس المرمى كاميلو فارجاس (أطلس) ودافينسون سانشيز (جالاتا سراي) وماتيوس أوريبي (السد القطري) ورافائيل سانتوس بوريه (فيردر بريمن).

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وفي المقابل، غابت أسماء أخرى لطالما كانت أساسية في القائمة مثل المصابين خوان جييرمو كوادرادو وييري مينا، في حين تم استبعاد المهاجم المخضرم راداميل فالكاو جارسيا.

وتستضيف كولومبيا المنتخب البرازيلي في بارانكيا يوم 16 نوفمبر الجاري، وستحل ضيفة على باراجواي في أسونسيون يوم 21 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح والده بعد 12 يوما من اختطافه، حيث عانى النجم الكولومبي من فترة صعبة خلال الأيام الماضية، بعد اختطاف والدته أيضا، والتي سرعان ما أطلق المختطفون في كولومبيا سراحها.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن جماعة جيش التحرير الوطني التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف والد لويس دياز، بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية التسليم.