الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 252 حالة إشغال بشوارع حي العجمي غرب الإسكندرية

حملات حي العجمي،
حملات حي العجمي، فيتو

 دفعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية بعده حملات لإزالة الإشغالات ومكافحة ظاهرة افتراش الأرصفة التي تعوق حركة المارة والسيارات مع استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بنطاق الحي.

وذلك تحت إشراف حامد متولي سكرتير عام الحي ومدحت أنيس مدير إدارة إشغال الطريق قام معاوني الإشغال وقسم الإعلان بعده حملات وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والإعلانات المخالفة.

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وشنت حملة بشارع الهانوفيل وشارع الجمعية وشارع قصر القويري وشارع السلام وشارع جابر حافظ وطريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١ ومدينة ٦ أكتوبر.

 وقام قسم الإعلان بحملة لإزالة الإعلانات المخالفة علي المحال التجارية بشارع رضوان وشارع عطالله العوامي وشارع خيرالله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

و حملة  بشارع البيطاش وشهر العسل وطريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١

وجري إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام والتحفظ على ٢٥٢ حالة إشغال وتحصيل ١٥٠٠٠ جنيه غرامات إشغال فورية.

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