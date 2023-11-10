افتتاح مسجد الصيرفي بالبحيرة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

شهد مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، افتتاح مسجد الصيرفي على مساحة 406 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه عقب صلاة الجمعة.

يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة، وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

Advertisements

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" أن الإنسانية رحمة وعدل وإنصاف بين البشر جميعا على اختلاف معتقداتهم، وألوانهم، ولغاتهم، وأعراقهم، من منطلق منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، لينعم الناس جميعًا بالأمن والإستقرار، دون تفرقة بين إنسان وآخر أو شعب وآخر، مع تأكيدنا أنه لا إنسانية بلا عدل، ولا إنسانية بلا رحمة، ولا إنسانية بلا قيم.