الحبس الاحتياطي في القانون.. الحد الأقصى له ومتى يكون مفتوحا.. وتدابير بدلية لحبس المتهمين على ذمة القضايا

الحبس الاحتياطي أحد القواعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، بتقييد حرية المتهمين على ذمة القضايا لعدة أسباب حددها القانون المصري، أما عن بنود تطبيقها وبدائلها والحالات التي يستجوب تطبيقها سيتم استعراضها في هذا التقرير.

من هم المحبوسون احتياطيا؟

ويوضح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن المحبوسين احتياطيا هم من صدر ضدهم قرار بالحبس من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو صادر من محكمة الجنايات أو الجنح، سواء كان التحقيق معهم ما زال مستمرًا أو تنظر قضيتهم أمام المحاكم.

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تدابير بديلة حبس المتهمين على ذمة القضايا

وأجاز القانون للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى الحق فى أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

الحالات التي تستوجب الحبس الاحتياطى

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لتطبيق الحبس الاحتياطى على المتهم، من بينها توليهم وظائف عامة تمكنهم من العبث بالأدلة والتأثير على سير التحقيقات، وتمتعهم من النفوذ الكافي الذي يمكنهم من التأثير على الشهود أو المجنى عليهم، وتمتعهم بالنفوذ الكافي الذي يمكنهم من الهرب خارج البلاد، وإذا كان وجوده بالخارج يشكل خطر علي الأمن العام

الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

القانون نص على ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن أن يحصل عليها المتهم فى حالة صدور حكم ضده.

كما أن المادة 142 نصت علي أنه ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

ونصت المادة 143 على أنه "إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة، ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا 3 أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة "151" من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

الفرق بين الحد الأقصى فى حالات الاتهام بجناية أو جنحة

وأوضح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن القانون حدد الحبس فى حالة الجنح بستة أشهر، وفى الجنايات بـ 18 شهرا، كحد أقصى، ولكن بعد التعديلات على القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، فى شهر سبتمبر 2013، جعل الحبس الاحتياطي للمتهم فى جناية عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام عامين.

التهم التي تجعل الحبس الاحتياطي مفتوحا

وأصبح الحبس الاحتياطى بعد هذا التعديل مفتوحا وغير محدد المدة فى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدا بأن تكون المحكمة التى تتخذ قرار الحبس الاحتياطي المفتوح إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.

ومن بين تلك الجرائم والتي تصل عقوبتها تصل إلى الإعدام أو المؤبد: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكدير الأمن العام وزعزعة استقرار البلاد، التظاهر والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام والنظام العام وتعطيل الإنتاج، والتأثير على سير العدالة، التحريض على مقاومة السلطات العامة والتحريض على العنف.

متى يبدأ حساب الحبس الاحتياطي؟

يبدأ حساب الحبس الاحتياطى من يوم القبض على المتهم، وقبل عرضه على النيابة العامة.

كيفية حساب الحبس الاحتياطي في المحاكم العسكرية

المحبوسون فى القضايا العسكرية ينطبق عليهم قواعد الحبس فى قانون الإجراءات الجنائية، فيكونون خاضعين للحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

الإجراءات المتبعة في حالة تجاوز مدة الحبس الاحتياطى وعدم إخلاء سبيل المتهم

فى حالة تجاوز مدة الحبس الاحتياطى وعدم إخلاء سبيل المتهم، يحق تقديم تقدم مذكرة لإخلاء السبيل للنيابة المختصة أو النائب العام في حالة كون الحبس بقرار من النيابة العامة، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة، يقدم الطلب للمحكمة التى تنظر القضية أو لرئيس محكمة الاستئناف التابع لها المحكمة.

أما في حالات المحاكمات العسكرية، إذا كان المتهم محبوسا بقرار من النيابة العسكرية تقدم المذكرة للنيابة العسكرية أو المدعى العام العسكرية، وفى حالة تحويل القضية للمحكمة يُقدم الطلب للمحكمة العسكرية أو رئيس هيئة القضاء العسكرى.

متى يسقط الحبس الاحتياطى وأصبح إخلاء سبيله وجوبيا؟

وسقوط قرار الحبس الاحتياطى الصادر فى حق المتهم في حالة تجاوزه المدة القانونية المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 143 الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م وفقا لآخر تعديلاتها جاء نصها كما يلى: وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".