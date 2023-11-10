الأهلي أمام الجونة، تعرف على مشوار الفريقين بالدوري الموسم الحالي

الأهلي أمام الجونة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر أربع مباريات في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة وأحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.

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مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كيلوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

مشوار الجونة بالدوري الموسم الحالي

وخاض فريق الجونة خمس مباريات في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة واحدة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط وأحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

مباريات الجونة بالدوري الموسم الحالي

1- الجونة 1-1 سموحة الجولة الأولى بالدوري ستاد الإسكندرية.

2- الجونة 1-0 زد إف سى الجولة الثانية بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

3- الجونة 2-2 الاتحاد السكندري الجولة الثالثة بالدوري استاد الإسكندرية.

4- الجونة 1-0 فاركو الجولة الخامسة بالدوري استاد برج العرب بالإسكندرية.

5- الجونة 2-0 الداخلية الجولة السادسة بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم أكرم توفيق.



في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.



في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

محاضرة فيديو من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الجونة

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام الجونة.

الأهلي يسافر إلى الغردقة

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة إلى الغردقة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر في 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا في شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر.

14 مباراة لعلاء عبد العال أمام الأهلي

ولعب علاء عبد العال 14 مباراة أمام الأهلي مديرا فنيا بواقع 11 مباراة خلال توليه القيادة الفنية لفريقه السابق الداخلية وثلاث مباريات خلال توليه قيادة فريقه السابق ايسترن كومباني.

وخسر علاء عبد العال أمام الأهلي في 8 مباريات وتعادل في أربع مباريات وفاز في مباراتين وكانوا خلال قيادته لفريقه الداخلية.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي مع علاء عبد العال مع فريقه السابق الداخلية بالدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلي هي الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالي الجونة.