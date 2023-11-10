الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رجال سلة الأهلي يواجه القناة في دوري المرتبط

رجال سلة الأهلى،
رجال سلة الأهلى، فيتو

رجال سلة الأهلي، يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على نظيره فريق القناة في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

رجال سلة الأهلي يواجه القناة

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسبقها مباراة فريقي ١٨ سنة بين الناديين.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ٦١-٤٣، فيما كان فريق مرتبط ١٨ سنة قد حقق الفوز على نظيره بالقناة بنتيجة ١٠٠-٣٥.

Advertisements

رجال سلة الأهلي يخسر أمام سبورتنج في دوري المرتبط

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد خسر أمام سبورتنج بنتيجة 88-71، في الدور التمهيدي من بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، فيما فاز فريق مرتبط  18 سنة على سبورتنج بنتيجة 73-58.

رجال سلة الأهلي يفوز على الشمس

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين  ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-48.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 65-41 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

سيدات سلة الأهلي يفوز على الصيد ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

من ناحية أخرى، تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي  إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الصيد في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 94-51.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الصيد بنتيجة 84-62، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الصيد بنتيجة 75-41 وفي لقاء الإياب خسر «ناشئات الأهلي» بنتيجة 69-68. 

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» في الدور نصف النهائي مع فريق سموحة يوم 7 نوفمبر وتقام المباراة في مدينة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

رجال سله الاهلي القناة اخبار الأهلي الاهلي اليوم اخبار الرياضة

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والجونة والقناة الناقلة

الأهلي يخوض مرانه الأخير بالتتش قبل السفر إلى الجونة

التفاصيل الكاملة لاستعدادات الأهلي لصدام الجونة، كولر يستقر على تشكيل الأحمر، تعديلات منتظرة فى القائمة، والأحمر فى الغردقة الليلة

الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

رضا سليم يظهر في الأهلي، وكولر يجتمع باللاعب في التتش

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

الأهلي أمام الجونة، تعرف على مشوار الفريقين بالدوري الموسم الحالي

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة وإنهاء الفحص في 90 يومًا فقط للحالات الخاصة

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية