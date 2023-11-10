رجال سلة الأهلي يواجه القناة في دوري المرتبط

رجال سلة الأهلي، يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على نظيره فريق القناة في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

رجال سلة الأهلي يواجه القناة

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسبقها مباراة فريقي ١٨ سنة بين الناديين.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ٦١-٤٣، فيما كان فريق مرتبط ١٨ سنة قد حقق الفوز على نظيره بالقناة بنتيجة ١٠٠-٣٥.

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رجال سلة الأهلي يخسر أمام سبورتنج في دوري المرتبط

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد خسر أمام سبورتنج بنتيجة 88-71، في الدور التمهيدي من بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، فيما فاز فريق مرتبط 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 73-58.

رجال سلة الأهلي يفوز على الشمس

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-48.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 65-41 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

سيدات سلة الأهلي يفوز على الصيد ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

من ناحية أخرى، تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الصيد في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 94-51.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الصيد بنتيجة 84-62، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الصيد بنتيجة 75-41 وفي لقاء الإياب خسر «ناشئات الأهلي» بنتيجة 69-68.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» في الدور نصف النهائي مع فريق سموحة يوم 7 نوفمبر وتقام المباراة في مدينة الإسكندرية.