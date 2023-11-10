إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا برئاسة عبد اللاه الخبير حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعة والأجهزة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ١٦ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية منها ١٣ حالة بنطاق قرية فاو قبلي ٣ حالات بقرية أبو مناع بحري بإجمالي مساحة تجاوزت ٢٥ قيراطا ٤٤٠٠ متر.

وتنوعت التعديات ما بين أسقف خرسانية وأعمدة خرسانية وقواعد وسملات وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت ومبانى غير مكتملة البناء وشدات خشبية؛ حيث تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد عبد اللاه الخبير، رئيس المركز، تكثيف الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة.