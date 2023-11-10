الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مستندات وشروط شهادة ادخار النماء من البنك الزراعي

مستندات وشروط شهادة
مستندات وشروط شهادة ادخار النماء من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي شهادات ادخار متنوعة تناسب رغبات العملاء ومنها شهادة النماء الادخارية ذات الخمس سنوات، وأرباح شهادة ادخار النماء في البنك الزراعي ذات عائد سنوي ثابت. 

الخصائص الرئيسية في شهادة ادخار النماء من البنك الزراعي 

فئة الشهادة: 1000، 5000، 10000، 50000، 100000 جنيه

المدة: 5 سنوات

دورية صرف العائد: شهري يحسب من تاريخ يوم شراء الشهادة.

استرداد الشهادة

بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بالبنك

الاقتراض

بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الاسمية للشهادة

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مزايا شهادة النماء في البنك الزراعي 

 

  • الشهادة إسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها
  • إمكانية الشراء بدون حد أقصى
  • إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقًا للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك
  • الشراء من أي فرع من فروع البنك
  • قيمة الشهادة وما تدره من عائد وكذا قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من كافة أنواع الضرائب على الدخل
  • إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقًاً للقواعد التي يقرها البنك
  • يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع إدخار العائد أو صرفه من الحساب
  • إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل
  • إمكانية إضافة قيمة الشهادة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل
  • يتم فتح حساب جارى أو التوفير حسب رغبة العميل
  • إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك
  • يتـم إستخراج بدل فاقد للشهادة في حالة تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف
  • يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقًا للشروط والأحكام
  • يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها وذلك عند التعاقد

 

الشروط والأحكام

 

  1. الشهادة إسمية ولا تصدر بأسماء مشتركة ولا يجوز التنازل عنها للغير أو تحويل قيمتها
  2. فتح حساب جارى أو توفير بالفرع المراد إصدار الشهادة فيه

 

المستندات المطلوبة

 

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري
  2. شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).

 

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