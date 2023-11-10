إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أبوتشت حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين، وبتوجيهات من سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية للمركز.

ونفذت الوحدة المحلية بالقارة برئاسة ربيع منصور بتنفيذ (٤) حالة إزالة على أرض أملاك الدولة

الحالة الأولى بمساحة ٥٢٥م بناحية الكرنك أملاك دولة

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الحالة الثانية بمساحة ١٧٥٠م بناحية الكرنك أملاك دولة

الحالة الثالثة بمساحة ٣٥٠م بناحية الكرنك أملاك دولة

الحالة الرابعة بمساحة ٢٢٤م بناحية عزبة البوصة أملاك دولة.

وفي سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا برئاسة أشرف أنور رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بزمام الوحدة المحلية لقرية هو.

وتم تنفيذ 9 حالات على مساحة 1580 إزالة بناء مخالف على أرض أملاك الدولة عبارة عن منازل.

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى، وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز ومحمد عبد الحميد رئيس قرية هو.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وأن يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، وتنفيذا للتعليمات.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

ومن جانبه أكد أنور أنه لا تهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أي بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.

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