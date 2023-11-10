مناظرة 677 حالة بقافلة جامعة جنوب الوادي بقرية قصير بخانس بأبوتشت

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية بقرية قصير بخانس بأبوتشت، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة قدمت خدماتها لـ 677 حالة في تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والأطفال والجلدية والنفسية والعصبية وذوي الهمم.

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كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

وفي سياق متصل أصدرت جامعة جنوب الوادى تقريرها ربع السنوي لأنشطة الجامعة خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023 م.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة فى كلمته التى تضمنها التقرير حرصه منذ توليه رئاسة الجامعة على المضي فى مسار المبادرات التطويرية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى مشيرًا إلى حرص ادارة الجامعة على بناء العديد من الهياكل التنظيمية والاتجاه نحو التحول الرقمي والأتمتة فى مختلف القطاعات والإدارات والمراكز فى الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تعمل في إطار من الحوكمة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لأداء دورها فى إتاحة فرص التعليم العالى بجودة وتنافسية وتشجيع البحث العلمي وتقديم خدمات مجتمعية على قدر كبير من التميز والفاعلية.

وتضمن التقرير ربع السنوي لجامعة جنوب الوادي أهم أنشطة وفعاليات وإنجازات الجامعة من خلال تسعة محاور وهي محاور التحول الرقمي وتطوير النظم الإدارية وتطوير البنية التحتية والتعليم والتعلم والدراسات العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتكافؤ الفرص وتقليل فجوة النوع الاجتماعى وتعزيز فرص التعاون المشترك واللقاءات والمشاركات الخارجية.