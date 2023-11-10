الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 1208 محاضر تموينية وضبط 51 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، خلال الأسبوع الجاري حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير ( 1208 ) محضر تمويني تضمنت ( 573) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و( 635) محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري.


هذا أوضح المحاسب عاطف الجمال  وكيل وزارة التموين بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير (4) محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت مابين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 2طن  مكرونة، 2 طن أرز، 1200 عبوة زيت طعام  ، ومحضر  ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته (5) طن أعلاف دواجن  بدون مستندات مجهولة المصدر وتحرير (2 ) محضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم (2) طن و (18) شيكارة دقيق بهدف التربح بطريقة غير شرعية.

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سلع مجهولة المصدر

 وفى مركز الشهداء، تم تحرير محضر ين ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بحوزتهم 1 طن مكرونة، 1 طن عدس، 1,25 طن أرز  بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر ين بمركز سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم (3) طن و(615) شيكارة ]دقيق بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، ومحضرين  جنح بمركز تلا أحدهم ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم المجمدة بحوزته 500 كجم  لحم  مجهولة المصدر، وأخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته 1 طن دقيق، 500 كجم  مكرونة  بدون مستنات، وفي مركز ومدينة منوف تم تحرير (2) محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 42 شيكارة دقيق بدون مستندات بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بطرق غير شرعية.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على  محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية  نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

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الحملات التموينية شبين الكوم محافظة المنوفية مركز الشهداء حملات التموين بالمنوفية

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