الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

تعيين إيمان ممتاز أمينا للتدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية

رؤوف السيد رئيس حزب
رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، فيتو

حزب الحركة الوطنية، وافق اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المقدمة من الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب، بشأن تعيين إيمان ممتاز أمينا للأمانة المركزية للتدريب والتثقيف وعضوا بالأمانة العامة  للحزب، وأصدر الأمين العام قرارا حمل رقم  ٤٤ لسنة ٢٠٢٣م.

 

تعيينات حزب الحركة الوطنية 

 

وفي وقت سابق وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية على قرار تعيين المستشار احمد محمد ابراهيم ابو النصر "وشهرته أحمد أبو النصر" عضوًا بالأمانة العامة وأمينًا لأمانة الشئون القانونية بالحزب.
جاء ذلك في أعقاب مذكرة تقدم بها الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام لترشيح أحمد أبو النصر لأمانة الشئون القانونية والتي وافق عليها رئيس الحزب.

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حزب الحركة الوطنية المصرية

 

وأكد المستشار أحمد أبو النصر في أول تصريح له عقب تعيينه امينًا للشئون القانونية أن يسعى من خلال عمله الحزبي إلى المشاركة في العمل العام ودعم توجهات الدولة نحو بناء أسس سليمة للديمقراطية والممارسة السياسية والحزبية بما يساهم في وضع أطر سليمة لبناء حياة سياسية سليمة وناضجة.
الحركة الوطنية، وأضاف أبو النصر، أن ما تمر  الدولة من ظروف داخلية وإقليمية وما يحيط بها من أحداث ملتهبة وتداعيات وحروب على حدودها الشرقية في غزة وكذلك على الحدود الجنوبية في السودان والغربية في ليبيا يجعل من الضرورة بمكان الالتفاف حول القيادة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية لأن الخطر يحيق بالدولة المصرية من كل جانب لذا علينا ان نعي حجم هذه المخاطر فلا وقت أمامنا لصراعات داخلية ومصالح شخصية فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 

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