العلاقات المصرية القطرية، روابط ممتدة وعلاقات قديمة وراسخة

أمير قطر يزور مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمطار القاهرة كما صافح الرئيس وأمير قطر وفدي البلدين.

ويرافق أمير قطر وفد رسمي منهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ومن المقرر عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي وأمير قطر بشأن مستجدات التصعيد العسكري بقطاع غزة.

العلاقات المصرية القطرية

وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية عادت إلى طبيعتها.

وأكد خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر فى زيارته الثانية للقاهرة أنه تم التباحث بشأن إيجاد فرص للتعاون الثقافى والسياسة وفي كافة المجالات بين البلادين.

وأوضح أن كل المجالات والروح الطيبة مفتوحة للتحدى والتضامن من أجل العمل العربى المشترك.

وأعرب عن شكره لرعاية قطر للمصريين العاملين فى الدوحة، مشيرا إلى أن قمة العلا دفعت إلى الارتقاء بالعلاقات وثبات الإحساس المشترك بين الشعبين القائم على المودة.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية عصر تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وقطر.

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تعيين سفراء فوق العادة

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أصدر مؤخرا، قرارا بتعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية. كذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين عمرو كمال الدين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.

العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات بالفترة المقبلة.

لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر

وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في أغسطس 2021 لأول مرة منذ إعادة العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكدًا في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

العلاقات الثنائية بين مصر وقطر

وعلى الجانب الأخر بحث الرئيس السيسي وأمير قطر مطلع يونيو الماضي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، وفي ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.

اتفاق العلا في 5 يناير 2021

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر عام 2013، ثم انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في قرار قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو عام 2017.

وبدأت علاقات قطر تتحسن مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بعد اتفاق العلا في 5 يناير 2021. وتبادل وزيرا خارجية قطر ومصر الزيارات الرسمية إلى القاهرة والدوحة، كما تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات الزيارة، وسط استمرار المحادثات لتحسين العلاقات.