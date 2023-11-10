تعرف على الخطوات المطلوبة لتغيير الاسم في بطاقة الرقم القومي

كشف المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الخطوات المطلوبة لتغيير الاسم في بطاقة الرقم القومي، تتماثل الخطوة الأولى في كتابة طلب التغيير باسم المواطن القديم والاسم الجديد الذي يرغب التغيير إليه مع ذكر السبب، ثم كتابة البيانات تغيير الاسم في النموذج رقم 203 في الأحوال المدنية، والخطوة الثالثة عمل صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، الخطوة الرابعة تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وصورة بطاقة والده، وتقديم الأوراق المطلوبة إلى لجنة المختصة ثم الانتظار مدة لا تزيد على شهر للرد على طلب، بعد ذلك يأتي دور اللجنة بالموافقة علي تغيير الاسم يتم تسليم مقدم الطلب الملف بالموافقة.

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وأضاف: بعد ذلك يجب علي مقدم الطلب إحضار شاهدين للتوثيق على عملية تغيير الأسم، والانتقال إلى المباحث الجنائية للحصول على بصمته للتأكيد من أن السجل الجنائي الخاص به خال من القضايا، ولا يوجد به أي عائق لتغيير اسمه، ومن ثم الذهاب إلى الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد.

السجل المدني الذكي 2023

وتقدم “فيتو فى خدمتك” خريطة أماكن السجل المدنى الذكى التى أتاحها قطاع الأحوال المدنية، والذى يستخدم آليات وتقنيات حديثة للتيسير على المواطنين، فى الحصول على الوثائق الشرطية دون تدخل العنصر البشرى.

وقال مصدر مسئول إن السجل المدنى الذكى يمكن الحصول منه على الشهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج خلال دقائق معدودة من ماكينات السجل المدني الذكي، بالإضافة إلى استمارة البطاقة الشخصية "العادية - العاجلة - vip ".

خريطة أماكن السجل المدني الذكي 2023

ويتواجد السجل المدنى الذكى فى عدة مناطق بالمحافظات والمراكز الاصدارات النموذجية بالمحافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية - مول سيتي ستارز – مول العرب بالسادس من أكتوبر ـــ مول أفينيو بالرحاب - سيتى سنتر ألماظة – مول تاون سنتر السلام بمدينة السلام ـــ مول كارفور طنطا - مول مصر.

استخراج الشهادات من السجل الذكي 2023

أوضح المصدر، فى تصريحات لـ “فيتو” طريقة استخراج الشهادات من السجل المدنى الذكي عبر يتم تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب الخدمة عن طريق «بصمات الأصابع والوجه» والتحقق من هوية المواطن بنسبه١٠٠٪ بمطابقته بما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي لحظيا أثناء إنهاء الخدمة بما يمكن المواطن من طباعة جميع وثائق من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشري، مع توفير إمكانية الدفع النقدى واستلام إيصال السداد من خلال الماكينة وبعد الانتهاء من الخطوات اللازمة تخرج الشهادة من الماكينة بالاضافة الى ايصال يتضمن تفاصيل العملية.

ويمكن مطالعة المزيد من التفاصيل عبر الضغط هنا عبر البث المباشر حصريًا لموقع فيتو عن ماكينات السجل المدني الذكي.

السجل المدنى الذكى 2023

ومن ناحية أخرى واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا - أسيوط).

قوافل الاحوال المدنية

وأسفرت تلك القوافل بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، عن إستخراج 7961 بطاقة رقم قومى، و15043 مصدرًا مميكنًا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا سحب قافلة سجل رشيد "محافظة البحيرة" - وكذا الدفع بقافلتين جديدتين بمحافظتي (الأسكندرية أمام سجل كرموز – البحيرة أمام سجل الدلنجات) وذلك اعتبارًا من يوم 4/2/2023.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 604 بطاقات رقم قومى و209 مصادر مميكنة.