عبد السند يمامة: نعيش أزمة اقتصادية لم تشهدها مصر

حزب الوفد، أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، أن الاقتصاد مريض وأن قيمة العملة من ١٠ سنوات انخفضت ٨٥ % ونستورد حوالي ٨٠% من السلع.

وأضاف يمامة: لا يوجد حسن إدارة موارد ونعيش فى أزمة اقتصادية لم تشهدها مصر بالتالي الوضع متردى تماما.

وأشار يمامة: كلفت مجموعة اقتصادية قومية ولابد أن يكونوا جميعا من الوفد، ومصر كلها وفدية وهناك ٤ محاور للاقتصاد مشيرا إلى أن هناك أمل بالفعل نحن نعيش فرصة للتغيير السلمي أنا لا يشغلني رئيس جمهورية أو لا لكنها مصلحة وطن.

Advertisements

انتخابات رئاسة الجمهورية

وعقد أمس الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الوفد، لعرض برنامجه الإنتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

انتخابات الرئاسة، وتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للإنتخابات فى التاسع من أكتوبر الماضى وحصل يمامة على ٢٧ تزكية من نواب البرلمان واختار رمز النخلة فى الانتخابات وهو الرمز التاريخي لحزب الوفد.

الانتخابات الرئاسية، وتولى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رئاسة الحزب منذ ما يقرب من عام ونصف من الآن، بعدما فاز على المستشار بهاء أبو شقة، فى انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة.

وعلى مدى مسيرته السياسية، تولى يمامة مناصب عديدة فى حزب الوفد، منها عضو الهيئة العليا بالحزب لمدة ثلاث دورات متتالية ومدة الدورة أربع سنوات قبل ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب.

انتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى يونيو عام ١٩٧٤، وماجستير فى القانون الدولي من جامعة عين شمس فى عام ١٩٨٣.

والدكتور يمامة عضو فى حزب الوفد منذ عام ٢٠٠٤، وعضو في الهيئة العليا للحزب حاليا لمدة ٣ دورات متتالية، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا بالحزب وعميد معهد الدراسات السياسية بالوفد، وعضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور مصر عام ٢٠١٢.

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص

الدكتور عبد السند يمامة هو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وهو أيضا محامٍ أمام محكمة النقض المصرية مقيد بالجدول العام لنقابة المحامين فى عام ١٩٧٤، ويباشر مهنة المحاماة حتى الآن.