سكاي سبورتس: تين هاج فى أمان

دوري أبطال أوروبا ، يبدو إيريك تين هاج في مأمن من الإقالة من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد، رغم تراجع النتائج واشتغال سخط الجماهير تجاهه مؤخرا.



ووفقًا لـ"سكاي سبورتس" فإن من وجهة نظر إدارة مانشستر يونايتد، فلا توجد أي خطط لاستبدال المدرب الهولندي، خاصة بالتزامن مع اقتراب انتقال ملكية النادي لمستثمر جديد.

وحقق فريق كوبنهاجن الدنماركي الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على ملعب باركن (معقل الفريق الدنماركي)، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

هدفا مانشستر يونايتد في مرمى كوبنهاجن سجلهما هداف الفريق راسموس هويلوند في الدقيقتين 3 و28 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة سجل محمد البونسي هدف كوبنهاجن في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل ديوجو جونسالفيس لكوبنهاجن من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استعد مانشستر يونايتد التقدم بهدف برونو فرنانديز من ركلة جزاء، ثم إنتفض أصحاب الأرض هجوميا ونجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق لوكاس ليراجير.

وتقدم كوبنهاجن لأول مرة في المباراة في الدقيقة 87 بالهدف الرابع عن طريق روني بارداجي، ليحقق كوبنهاجن فوزا تاريخيا لأول مرة على فريق إنجليزي.

ترتيب المجموعة الأولى

ترتيب فرق المجموعة الأولى بعد الجولة الرابعة، فيتو

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن

وبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام كوبنهاجن بتشكيل مكون من:

أونانا - ماجواير - فيرنانديز - راشفورد - مويلاند - إريكسن - جارناتشو - دالوت - وان بيساكا - إيفانز - مكتوميناي.

تشكيل كوبنهاجن الدانماركي

في المقابل، أعلن المدير الفني لفريق كوبنهاجن الدانماركي تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وضم كلًّا من:

جرابارا - أنكيرسين - فافرو - ديكس - جيليريت - ليراجير - فالك - جونكالفيس - اليونسي - كلايسون - عاشوري.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ 9 نقاط، وجالاتا سراي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق كوبنهاجن في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات

ريال سوسييداد – بنفيكا 7:45 مساء - beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 10:00 مساء – beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ – جالطة سراي 10:00 مساء– beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر 10:00 مساء – beIN Sports HD 4

ريال مدريد – سبورتنج براجا 10:00 مساء – beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية 10:00 مساء – beIN Sports HD 3

بي إس في أيندهوفن – لانس 10:00 مساء – beIN Sports HD 6