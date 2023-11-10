اليوم، عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل مارفل LOKI

LOKI، ينتظر عشاق عالم مارفل للأبطال الخارقين، اليوم عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل Loki، والتي ستعرض حصريا علي منصة ديزني بلس.

الحلقة الأخيرة من Loki ثاني أطول حلقة لمسلسل في عالم مارفل السينمائي

ذكرت تقارير صحفية، أن الحلقة الأخيرة للموسم الثاني من مسلسل Loki، تبلغ مدتها 56 دقيقة، وهذا يجعلها ثاني أطول حلقة أخيرة، لمسلسل في عالم مارفل للأبطال الخارقين على الإطلاق، وذلك بعد مسلسل Hawkeye، والتي ما زالت تتصدر المركز الأول.

تسريب نهاية الموسم الثاني من مسلسل LOKI

كشفت عدد من التقارير الصحفية، عن تسريب أحداث الحلقة الأخيرة، من الموسم الثاني لمسلسل مارفل ‘LOKI’.

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وذكرت التسريبات أن الموسم الثاني من مسلسل مارفل، سينتهي بوضع Loki مكان He Who Remains، ليبقى القائد، والمسيطر الجديد، لمنظمة الـ TVA، ولكنه سيجعلها منظمة مُنقذة للخط الزمني، وللمتغيرات بدلًا من جعلها منظمة سادية، وسيكون هدفها الوحيد الحفاظ على الخط الزمني المقدس فقط.

مسلسل Loki يتصدر الترند العالمي بعد عرض أولى حلقاته

حققت الحلقة الأولى من الموسم الثاني لأحدث مسلسلات استديوهات مارفل، Loki على عدد مشاهدات بلغ 10.9 مليون مشاهدة، في جميع أنحاء العالم خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرض الحلقة حصريا على منصة ديزني بلس.

احتل هاشتاج مسلسل Loki.. المركز الأول بـ تريند موقع إكس، لمدة ٨ ساعات بعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من المسلسل، مع أكثر من ١٢١ ألف تغريدة.

وانضم مسلسل “لوكي” بهذا العدد من التغريدات، للحلقة الأخيرة من الموسم الأول وحلقات مسلسل Wanda Vision التسعة، كالحلقات الوحيدة التي اكتسحت التريند العالمي بتاريخ أعمال مارڤل.

وطرحت استديوهات مارفل، الحلقة الأولى من الموسم الثاني، لأحدث مسلسلاتها Loki، حصريا عبر منصة ديزني بلس.

وتضمنت الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل Loki، على مشهد لما بعد تتر النهاية، وهي طريقة تتبعها استديوهات مارفل في أفلامها السينمائية.

تقييم الموسم الثاني من مسلسل Loki

حصل الموسم الثاني، لأحدث مسلسلات مارفل Loki، على تقييم بلغ 74%، على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، حيث يعرض علي منصة ديزني بلس.

العرض العالمي للموسم الثاني لمسلسل Loki

وأقامت استديوهات مارفل، مؤخرا العرض العالمي للموسم الثاني من أحدث مسلسلاتها “Loki”، والذي بدء عرضه حصريا عبر منصة ديزني بلس، بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٣، في هوليوود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وحضر العرض أبطال المسلسل، ومسئولي شركة مارفل للأبطال الخارقين، والمئات من محبي عالم مارفل، الذين حضروا متنكرين بملابس شخصيات المسلسل.

ميزانية الموسم الثاني لمسلسل Loki

كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الموسم الثاني من مسلسل Loki، هي الأقل ميزانية في جميع أعمال عالم مارفل للأبطال الخارقين، سواء في السينما أو التلفزيون.

وبلغت ميزانية الموسم الثاني من مسلسل مارفل، 141,3 مليون دولار فقط، وهو مما يجعله صاحب أقل ميزانية في تاريخ جميع أعمال عالم مارڤل.

وكشف تقرير صحفي لمجلة Forbes، أن بسبب ميزانية الموسم الثاني الضئيلة، لم يتم تغيير أي مشهد بالسيناريو، ولم تُقم عمليات إعادة تصوير للموسم، - مقارنة بمسلسل SecretInvasion الذي كلف أستديوهات مارڤل 62 مليون دولار، زوائد بسبب عمليات إعادة تصوير استمرت لمدة ٤ شهور.

ويعد الموسم الأول من "لوكي" أكثر مسلسلات مارفل مشاهدةً على ديزني+، ويأتي الموسم الثاني حاملًا معه العديد من الأحداث المثيرة حيث ينطلق لوكي، البطل الضال المُلقب بـ “سيد الأذى" في مجموعة جديدة من المغامرات الملحمية مع "سلطة تباين الوقت".

"لوكي" يتحول لشخصية ثنائية الجنس في الموسم الثاني

كشف الممثل توم هيدلستون، أنه سيظهر في الموسم الثاني من مسلسل مارفل LOKI، كشخصية ثنائية الجنس، وهو ما يظهر جزء جديد من شخصية البطل الخارق.

وأوضح توم في تصريحات صحفية، أنه شيء مهم للغاية بالنسبة له، وأنه مفيد جد للمشاهدين، بأن يعلموا أكثر عن هذا الشئ.

شخصية Kang تظهر في مسلسل loki

كشفت تقارير فنية، عن مشاركة الممثل جوناثان ميجورز، في الموسم الثاني من مسلسل مارفل الشهير Loki.

وأوضحت التقارير، أن الممثل الأسمر سيظهر بشخصية Kang، خلال ثلاثة حلقات، من أصل ٦، وهم عدد حلقات الموسم الثاني من مسلسل Loki.

وبدأ تصوير الموسم الثاني من مسلسل مارفل Loki، في شهر يونيو ٢٠٢٢، في العاصمة البريطانية لندن، علي أن يعرض المسلسل خلال صيف ٢٠٢٣، حصريا على منصة ديزني بلس.

ويشهد الموسم الثانى من مسلسل Loki، عودة الممثل توم هيدلستون، كما تستعيد صوفيا دي مارتينو دورها كسيلفي.

أبطال مسلسل loki

ويشارك في بطولة مسلسل Loki، كل من أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وغوغو مباثا رو، ويونومي موساكو، ويوجين كورديرو، ورافائيل كاسال، وتارا سترونج، وكيت ديكي، وليز كار، ونيل إليس، وجوناثان ماجورز، وكي هوي كوان، وأوين ويلسون.

ويقوم بإخراج الحلقات كل من جاستن بنسون وآرون مورهيد ودان ديليو وكسرا فاراهاني، أما الكاتب الرئيسي فهو إريك مارتن.

ويعمل كل من كيفن فيجي وستيفن بروسارد ولويس دي إسبوزيتو وفيكتوريا ألونسو وبراد ويندرباوم وكيفن آر رايت وتوم هيدلستون وجوستين بنسون وآرون مورهيد وإريك مارتن ومايكل والدرون كمنتجين رئيسيين، أما تريفور واترسون فيعمل كمنتج تنفيذي مساعد.

مسلسل مارفل Loki

مسلسل Loki، من إخراج كيت هيرون، التي قامت بـ إخراج الموسم الأول، كما أنها تشارك كمنتجة أيضا خلال الموسم الثاني، فيما يشاركها في إخراج الحلقات الستة للموسم الثاني، كلا من جاستن، وبنسون وآرون مورهيد، فيما تولى كتابة الموسم الثاني للعمل، الكاتب مايكل والدرون.

ويدور مسلسل Loki، حول استئناف البطل لوكي، دوره كإله الشر في سلسلة مارفل، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة، حيث يستخدم لـ خدمة مصالح جهة جديدة، وذلك بعد انتهاء دوره في سلسلة أفلام Avengers.