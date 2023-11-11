فيلم بلوموندو يعيد إيمي سمير غانم للسينما بعد غياب سنوات

تعود الفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم للسينما بعد غياب عدة سنوات، وذلك من خلال مشاركتها في فيلم زوجها الفنان حسن الرداد الجديد “بلوموندو”.

وتعتبر عودة إيمي سمير غانم غير كاملة، حيث تشارك الفنانة الكوميدية في الفيلم كضيفة شرف وليس كبطلة، ولكنها مشاركة وعودة للسينما بعد غياب طويل.

حيث كان آخر ظهور لإيمي سمير غانم في السينما منذ 7 سنوات، وبالتحديد عام 2016، وذلك من خلال قيامها بدور البطولة في الفيلم الكوميدي “عشان خارجين”، والذي قامت فيه بدور البطولة أيضًا أمام حسن الرداد، حيث كونا معًا ثنائي سينمائي كوميدي في تلك الفترة.

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وكذلك أخر ظهور لإيمي سمير غانم كضيفة شرف في عمل سينمائي كان في عام 2018، حيث شاركت في فيلم “البدلة” مع تامر حسني وأكرم حسني كضيفة شرف، وقامت بدور دلال عبد العزيز في شبابها.

برومو فيلم بلوموندو

وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو الرسمي والذي أظهر جانبا من شخصيات أبطال الفيلم، وعلى رأسهم حسن الرداد ومحمود حافظ وهاجر أحمد وميرنا نور الدين.

قصة فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم بلوموندو

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.