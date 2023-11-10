الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

أحمد سالم: أهلا وسهلا مجلس الأهلي داخل الزمالك

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي، فيتو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يُرحب بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة الزمالك: "بالطبع أهلًا وسهلًا بمجلس إدارة النادي الأهلي داخل مقر القلعة البيضاء لتهنئة المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب".

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أكد أن النادي كان يحتاج خلال الفترة الماضية منبر رسمي يخرج منه القرارات وهو ما نفعله فى الوقت الحالي عبر قناة الزمالك.

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وقال سالم في تصريحاته: "هناك العديد من الإشاعات على السوشيال ميديا تخص نادي الزمالك وهو الأمر الذى نعاني منه خلال الفترة الماضية ولكن في الوقت الحالي الجماهير تنتظر كل شيء يخص النادي عبر قناة الزمالك".

 

وأضاف: "كان هناك شائعة بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قبل اجتماع المجلس وهو الأمر الذي جعلني أخرج وأرد على تلك الشائعة".

وعلي صعيد آخر حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء  الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

 

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

سجل فيستون مايلي هدف بيراميدز الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 5، وسجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للوقت الأصلي، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، وعاد الزمالك وسجل هدف التعادل عن طريق سامسون أكينيولا بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك  الزمالك  في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني،  سجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني.

 

مشوار الزمالك في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى نصف النهائي بعد بداية صعبة بالفوز على بروكسي بنتيجة 3-2، بدور ال32 بكأس مصر ثم عبور عقبة فاركو بنتيجة 3-1 في ثمن النهائي.

وفي ربع النهائي، اكتسح الزمالك، نظيره المقاولون العرب بنتيجة 6-1.

وسجل الزمالك في بطولة كأس مصر قبل مواجهة بيراميدز الآن 12 هدفا ودخل مرماه 4 أهداف.

ويعد سيف الدين الجزيري، هداف الزمالك في هذه البطولة برصيد 4 أهداف، وخلفه أحمد سيد زيزو برصيد 3 أهداف.

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