الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

الشيخ عبد الباسط
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة  26 ربيع آخر 1445 هجرية. 

 

تلاوات القرآن المجود يوم الجمعة 26 ربيع آخر 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) بتلاوة للشيخ  عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الإسراء 5ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.
 
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيوني وما تيسر من سورة النساء 30 ق.
 
44: 9 (ص) تلاوة للشيخ  أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل  10 ق.
 

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وتُذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الكهف 35ق.
 
وتبدأ شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية.
على القناة الثانية يقدمها الدكتور وليد الحسيني.
تلاوة الشيخ هاني الحسيني.
والخطيب فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي.

فيما تنقل شعائر صلاة الجمعة 
من رحاب مسجد الحي القيوم: مدينة بدر محافظة القاهرة.
تنقل على شاشة التليفزيون وموجات الإذاعة  يقدمها الدكتور د. أشرف عبد الحليم.
التلاوة للقارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينع.
والخطيب فضيلة الشيخ نوح العيسوي.


26: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد حسن أبو الفرج  وما تيسر من سورة التوبة  30ق.
 
05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة النجم 15ق.
 
23: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الحج 26ق.
 
07: 17 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورة النساء 30ق.
 
17:41( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الشعراء  20ق.
 


18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة الرحمن  30ق
 
19:41( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي ما تيسر من سور النصر- الناس- الفاتحة - البقرة    15ق


20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من قصار السور 15ق
 
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الرعد  42ق
 
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز خلف البرجينى  وما تيسر من سورتى البروج - الطارق    15ق
 
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضري وما تيسر من سورة طه   15ق.
 
تختتم قراءات اليوم الجمعة فى تمام الساعة الــ 03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق.

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إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن أحمد نعينع الشيخ نوح العيسوى الشيخ هاني الحسيني القرآن الكريم القران المجود

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