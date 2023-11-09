الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

مديرية العمل بأسوان تنظم دورات وبرامج تدريبية ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" (صور)

برامج تدريبية فى
برامج تدريبية فى أسوان، فيتو

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح سلسلة الجهود التى تبذلها مديرية العمل لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، مشيدًا بجهود وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة ودورها فى تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات لتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وتعزيز حصولهم على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل.

 ومن جانبه أكد فوزى صابر مدير مديرية العمل أنه ضمن تنفيذ الخطة المحلية للتدريب المهنى للعام 2023/2024 تواصل المديرية برعاية وزير العمل ومحافظ أسوان تنظيم الدورات والبرامج التدريبية المجانية الأكثر طلبًا فى سوق العمل الأسواني.

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وأشار إلى أن الدورات تتضمن تنفيذ تدريبات على برامج الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات على برامج صيانة الشاشات وكاميرات المراقبة والريسيفر، وذلك ضمن تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم (قطاع التعليم الفنى).

كما أوضح فوزى صابر ان الدورات تتضمن أيضًا تنفيذ تدريبات متخصصة على برامج الكهرباء سليسون والسباكة الصحية بالوحدة التدريبية بمركز نصر النوبة، علاوة على تنفيذ تدربيات على الملابس الجاهزة بالوحدة المتنقلة وذلك لاستيعاب قوائم الانتظار والإقبال من السيدات والفتيات وخاصة بمركز نصر النوبة للتعلم وإيجادة هذه المهنة بالشكل المطلوب.

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أسوان أشرف عطية محافظ أسوان تدريب العمل الغذاء

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