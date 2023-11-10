الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال تفريغ محادثات دجال نصب على المواطنين بـ"فك الأعمال ورد المطلقة" بالقاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة، باستعجال تفريغ محادثات دجال متهم بالنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال وجلب الحبيب من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وفي البداية أنكر الدجال الاتهامات الموجهة إليه وبتضييق الخناق اعترف بأنه أنشأ صفحة على الفيس بوك لجذب انتباه الضحايا ووضع مبالغ رمزية بسيطة مقابل بعض أعمال السحر والشعوذة، وكان من بينها حجاب جلب الحبيب بـ١٥٠ جنيهًا وزعم معرفته بالمستقبل.

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وأضاف أنه وجدها مهنة سهلة تدر بالمال عليه وعلى أسرته التي يعولها، وقال إنه كان يقوم بعمل حجاب يحمي الأسرة مقابل ٢٠٠ جنيه مما جعله مطلوبا وبشدة من الأسر البسيطة. 

 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي. 

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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