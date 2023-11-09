سكرتير عام أسوان يحضر احتفالية تسليم 107 شهادات إعفاء للطلاب من ذوي الهمم (صور)

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاهتمام غير المسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لذوى الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن استمرار الدعم والمبادرة الإنسانية بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة بقيادة العميد محمد صبحى لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم.

جاء ذلك فى كلمة المحافظ التى ألقتها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة أثناء إحتفالية منطقة تجنيد قنا بقاعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والتى شهدت تسليم 107 شهادة إعفاء لطلاب إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم من ذوى الهمم للإعاقات "الحركية والسمعية والبصرية والذهنية" من مواليد 1996 وحتى فبراير 2004.

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وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والعميد أ.ح سعيد عفيفى قائد منطقة تجنيد وتعبئة قنا، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية، بجانب مسئولي مديرية التربية والتعليم، وأعضاء هيئة التدريس من الأكاديمية.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى للقوات المسلحة من خلال تقديم العديد من الخدمات الجماهيرية للمواطنين فى كافة المجالات المختلفة، مع عمل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتخفيف مشقة وأعباء التنقل حيث تم الدفع بلجان طبية للكشف على المستفيدين من هذه الخدمات.

وأشار إلى أن أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم يلقوا اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وحصولهم على كافة الحقوق والمزايا، لأنهم يبهرونا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم.

وأوضح أشرف عطية أن فى أسوان نسعى دائمًا وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار هذه المواهب، كما تسعى المحافظة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها، وأن هناك تعاونا مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا.

وقدم المحافظ شكره لمنطقة تجنيد قنا لتنظيم هذه الاحتفالية بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة، وهو الذى يجسد روح التلاحم والتكاتف بين مؤسسات الدولة لرعاية أبنائها فى كافة المجالات.

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