الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ويتعرض الرئيس جو بايدن، لمواقف محرجة ما بين الحين والآخر، سواء عن طريق النسيان خلال بعض المؤتمرات الصحفية أو السقوط أثناء السير.

مواقف محرجة تعرض لها الرئيس الأمريكي بايدن 

ويرجع سبب كل تلك الحوادث المحرجة التي يقع فيها الرئيس جو بايدن إلى كبر سنه فهو يعتبر من أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية سنا.

وفي أحدث موقف محرج تعرض له بايدن، عندما قدم أعضاء اتحاد مهن السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال إحدى الفعاليات التي أقاموها قميصا دعائيا يتبع لهم، وذلك كي يرتديه بايدن الذي حضر للمشاركة معهم.


وفي الفيديو ظهر ممثل الاتحاد وهو يقدم القميص ذا الأكمام القصيرة ولونه أحمر إلى الرئيس بايدن، وبدأ الأخير في لبسه وواجه صعوبة في إدخال رأسه وارتدائه مع بقاء الأكمام القصيرة عالقة على مفصل كوع كلتا يديه.

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ولولا تدخل الرجل ما استطاع بايدن إرتداء القميص بمفرده، وقام الرجل بمساعدته في هذا الأمر وهذا كله بالطبع بسبب التقدم في السن الذي يعيشه بايدن.


بايدن لم يستطع ارتداء القميص بمفرده

وقام الرجل الذي تحدث قبل كلمة بايدن بمساعدته على خفض أكمام القميص حتى الخصر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية سبتمبر الماضي، انضم الرئيس بايدن إلى إضراب أعضاء اتحاد عمال السيارات، في يومهم الـ12 احتجاجا على كبرى شركات صناعة السيارات، كتأكيد غير مسبوق من الرئاسة على دعم العمل المنظم.

وكانت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 سبتمبر أيضا بدء إضراب تاريخي للمرة الأولى في شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، وفشلت مفاوضات إبرام عقود جديدة للعمال.

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