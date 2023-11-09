تحرك جديد ضد 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات عامل رخام وعاطلين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار فى المنوفية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف العقار وضبط (عامل رخام "مستأجر المنزل"، وعاطلان )، وبحوزتهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى الحفر) كما عثر على (حفرة بالغرفة بقطر (متر × متر ونصف، وبعمق 10 أمتار).



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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

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