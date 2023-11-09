محافظ أسوان يتسلم جائزة المركز الأول لمشروع مسرعات رائدات الأعمال بالمؤتمر الوطني (صور)

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالى 18 مشروعا ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين، ونخبة من الأكاديميين والاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية.

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وقام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جائزة المركز الأول التى فازت بها المحافظة عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات.

وسبق ذلك تفقد رئيس الوزراء لمعرض المشروعات المشاركة والمؤهلة ضمن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لفوز مشروع المسرعات ليمثل محافظة أسوان ضمن الـ 18 مشروعا الفائز على مستوى الجمهورية، على الرغم من المنافسة القوية بين 5600 مشروع تنافسوا فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتم تصعيد 379 مشروعا للمنافسات النهائية،مؤكدًا على أن هذا التمثيل المشرف للمحافظة فى مؤتمر عالمى يرفع أسم أسوان عاليًا على المستوى الدولى.

ووجه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذى يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة للتحفيز والتشجيع لأصحاب المشروعات المختلفة للاستفادة من أفكارهم الإبداعية.

وأشار إلى أن ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة فى كل المجالات جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة من حديد ليرسموا الطريق نحو الجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير مقاييس التحدى والإنجاز بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره أيضًا لفريق العمل الذى شارك بجد وإخلاص وتفانى فى التقييم لكافة المشروعات التى تنافست فى محافظة أسوان بالمبادرة بواقع 55 مشروع بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبجهد مخلص من منسقى المحافظة أسماء محمود، وأسماء برجاس، ودينا إبراهيم، ومنى عبد العزيز، وغيرهم الكثير.

وأوضح ان تم تصعيد 16 مشروعا عن محافظة أسوان للمشاركة فى المنافسات النهائية، ووصل للتقييم فى المرحلة الأولى 6 مشروعات وهى مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ضمن فئة مشروعات المرأة ( الفائز بالمركز الأول لهذا العام بالمبادرة على مستوى الجمهورية) ويتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية، وتقوم منهجية هذا المشروع على تحقيق النتائج الميدانية والانتقال من المسئولية المنفردة للمحافظة إلى مسئولية الفرق المشتركة بالمسرعات.

وأشار إلى مشروع السياحة المستدامة ضمن فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع بنك الأشجار ضمن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع مبيد كهربى أخضر ذكى ضمن فئة المشروعات الصغيرة، ومشروع إصيص الزراعة الذكى ضمن فئة مشروعات الشركات الناشئة، ومشروع مبادرة المشاركة المجتمعية لخفض التلوث بنهر النيل بأسوان ضمن فئة مشروعات غير هادفة للربح.

والجدير بالذكر بأنه تم إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وبقرار من رئيس الوزراء رقم 2738 لسنة 2023، ويشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات الخارجية والبيئة والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة ومختلف الجهات المعنية من خلال لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، ولجنة تنظيمية برئاسة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات والمبادرات الإستراتيجية.

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