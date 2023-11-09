الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أحمد عيسى يلتقي رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان لبحث زيادة الحركة الوافدة لمصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع نوربرت فيبيج رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان (DRV)، وآدامز رئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد، وذلك لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة.

 

جاء ذلك خلال زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة الألمانية برلين، وشارك في الحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

 

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مناقشات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر

وحرص وزير السياحة والآثار علي اطلاع مسئولي الاتحاد الألماني عن الوضع الحالي للحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما الألمان في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على دعم صناعة السياحة في مصر.

 

وأشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي.

 

زيادة الحزم التحفيزية والإجراءات الترويجية

ولفت أيضًا إلى استعداد الوزارة للتوسع في الحزم التحفيزية والإجراءات الترويجية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران من خلال تنفيذ حملات التسويق المشترك Co-Marketing والرحلات التعريفية لمصر Fam Trips.

 

كما نوه أحمد عيسى عن حزمتي حوافز لتشجيع الاستثمار السياحي جاري الإعداد لإطلاقهما بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية لتشجيع التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة بما يخدم مستهدفات السياحة خلال السنوات المقبلة.

 

 كما اطلعهم على الخطط التنموية الجاري العمل على تنفيذها بالمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى المخطط العام التنظيمي Master Plan المقرر الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية. 

 

وتحدث الوزير أيضًا عن أبرز مستجدات صناعة السياحة في مصر، ودور الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم في المساهمة في حوكمة هذه الصناعة، مسلطًا الضوء على القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها، والذي يعطي صلاحيات كبيرة للقطاع الخاص المحرك الاساسي للصناعة وبما يأتي اتساقًا مع أهداف الحوكمة.

 

المنتجات السياحية الجديدة للسياحة المصرية 

كما لفت، في حديثه، إلى المنتجات السياحية الجديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ومنها منتج القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى ما يتم حاليًا من خطة لتطوير وتحسين التجربة السياحية بالمواقع الاثرية والمتاحف في مصر ومنها ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير. 

 

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع السنوي لاتحاد الشركات السياحية الألمانية  DRV في عام 2009 بمدينتي مرسي علم والأقصر. 

 

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استهل زيارته اليوم، للعاصمة الألمانية برلين، بلقاءين رسميين الأول مع رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag، وأعضاء اللجنة، والثاني مع مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا الى مصر.

 

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أحمد عيسى وزير السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار البوندستاج الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامج تحفيز الطيران لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب مجلس النواب المصري وزير السياحة والآثار

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