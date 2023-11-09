الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية للمحامين

دورة مجانية في قانون
دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية بالمحامين, فيتو

عقدت اللجنة التثقيفية بنقابة المحامين، اليوم الخميس، دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالقاعة الكبرى بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

حاضر في الدورة  الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، وحصل المشاركون في الدورة على شهادة مجانية معتمدة من نقابة المحامين.

وعقدت الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من الأساتذة؛ خالد السني وشريف منطاوي، والدكتور أحمد اللويزي، المحامين.

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