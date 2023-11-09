الصحة: الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 121 طفلا بمعبر رفح

أعلنت وزارة الصحة، عن قيام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 12 مصابا.

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ولفت «عبد الغفار» إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.

تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة

وأكد «عبد الغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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‎كان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اجتماعًا مع نظيره التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لنظيره التركي والقيادة التركية على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية واستعدادهم التام لتقديم كافة سبل المساعدة للأشقاء الفلسطينيين، ومشاركتهم الفعلية والعمل المشترك مع مصر في دعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا استمرار تقديم مصر لكافة سبل المساعدة لرفع الألم والمعاناة عن الفلسطينيين.

رسو السفينة التركية المحملة بالمساعدات الطبية في ميناء العريش

‎وتابع "عبد الغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على رسو السفينة التركية المحملة بالمساعدات الطبية في ميناء العريش والتي تحوي عدد من المحولات و20 سيارة إسعاف، و20 مستشفى ميداني مجهز بالكامل، مما يعكس عمق العلاقات المصرية التركية وأهمية تكثيف التعاون والعمل المشترك لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

‎ولفت "عبد الغفار" إلى تأكيد الوزير على تقديم كافة سبل المساعدات للجانب التركي لإيصال مساعداته لقطاع غزة وإنشاء المستشفيات الميدانية الخاصة به داخل قطاع غزة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للجرحى والمصابين، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على أهمية تحديد قائمة بأسماء المرضى بمستشفى الصداقة التركية الفلسطينية التي تعرضت للدمار جراء الأحداث في قطاع غزة، والتي كانت تضم عدد كبير من مرضى الأورام خاصةً من الأطفال والسيدات لتحديد السبل المناسبة لتقديم العلاج الخاص بهم.

‎وتابع "عبد الغفار" أن الوزير أكد جهوزية المستشفيات المصرية خاصةً في محافظة شمال سيناء وتوافر الأسرة لاستقبال أعداد اكبر من الجرحى والمصابين من اشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لكافة الحالات، والتنسيق فيما يخص نقل المرضى من غزة إلى مصر وتركيا لتلقي العلاج اللازم لهم لمن هم بحاجة إلى ذلك الإجراء.

‎ومن جانبه، وجه وزير الصحة التركي الشكر للدولة المصرية ولوزير الصحة المصري لكافة المجهودات لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في تلك الفترة القاسية التي تمر بها فلسطين، فضلًا عن المساعدة التي قدمتها الدولة المصرية للجانب التركي في توصيل المساعدات التركية إلى قطاع غزة.