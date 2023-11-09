الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين" بنقابة الصحفيين الأحد

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفي شريف قنديل، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023م بقاعة طه حسين في الدور الرابع بمبنى النقابة، في تمام الساعة السادسة مساءً.


يستعرض الكتاب الكاتب الصحفي عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.


الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطيني، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخي، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضي.
 

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نقابة الصحفيين الصحفيين فلسطين

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