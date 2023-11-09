ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين" بنقابة الصحفيين الأحد
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدي زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفي شريف قنديل، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023م بقاعة طه حسين في الدور الرابع بمبنى النقابة، في تمام الساعة السادسة مساءً.
يستعرض الكتاب الكاتب الصحفي عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.
الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطيني، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخي، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.