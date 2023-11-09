الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أسوان

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو

سقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في محافظة أسوان بسبب تقلبات الطقس، مما أدى إلى غرق الشوارع وإعاقة الحركة المرورية.

 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023، فمن المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

 

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ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، إضافة إلى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 

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أسوان أشرف عطية محافظ أسوان امطار الطقس سيول

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