معرض أوتومورو 2024 ينطلق من جديد في السوق المحلي

معرض أوتوماتيك، يستعد السوق المحلي لانطلاق معرض أوتوماك فورمولا الشهير، الذي توقف لعدة لسنوات بسبب أزمة فيروس كورونا ليعود من جديد ويطرح سيارات يعود السيارات الملاكي بمحركات الاحتراق والسيارات الكهربائية وكل ما يخص تكنولوجيا التنقل وغيرها.



والمعرض باسم أوتومورو 2024 أو المعرض والمؤتمر العربي والإفريقي للسيارات ومستقبل وسائل التنقل. وسيكون أكبر معرض في إفريقيا والشرق الأوسط للسيارات بكل أنواعها خاصة السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.

ويقام المعرض من 18 إلى 21 أبريل 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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شعار معرض أوتومورو

وستتم إقامة المعرض تحت شعار الانتقال نحو المستقبل وسيدور بصورة أساسية حول السيارات صديقة البيئة.

كما يتضمن المعرض كل ما يخص الطاقة النظيفة وأحدث السيارات العادية بمحركات تقليدية بالاضافة الي مؤتمر خاص بالسيارات الكهربائية.



سيارات سيتروين، ارتفعت أسعار سيارات سيتروين في الأسواق المصرية بشكل كبير، وبلغت قيمة الزياده نحو 150 ألف جنيه، شملت سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2024.

أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر وجاءت الزيادات كالتالي:



يصل سعر أول فئة فيل 929 ألف جنيه بدلًا من 839 ألف بزيادة 90 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة شاين مليون و59 ألف جنيه بدلًا من 954 ألف بزيادة 105 آلاف جنيه.





مواصفات محرك سيارات سيتروين C3

حصلت سيارات سيتروين الهاتشباك على محرك 1200 سي سي بقوة إجمالية 110 أحصنة وعزم دوران 205 نيوتن متر. وتنقل القوة للعجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.



زودت سيارة الهاتشباك بالمصابيح العلوية. كما توجد مصابيح أخرى أسفل منها مباشرة بينما كشافات الشبورة في الأسفل. وتوجد شبكة تهوية صغيرة في الأعلى وأكبر قليلًا في الأسفل مع تصميم جانبي مميز بالأجزاء المطاطية الشهيرة السوداء من سيتروين في الجانبين التي تعطي سياراتها طابع مميز.