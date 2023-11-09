الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة هاينان الصينية لبحث سُبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة هاينان الصينية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية رافقه  لوه تستغبين، أمين لجنة بلدية هايكو، ووفد من مقاطعة هاينان التابعة لبلدية هايكو الصينية،  لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بزيارة وفد مقاطعة هاينان للإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وهي عاصمة مصر الصناعية والاقتصادية والتجارية، كما أن وجود 3 موان ضخمة بها يجعلها تستقبل نحو 65 % من حجم الصادرات والواردات المصرية.

 

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وأكد الشريف، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق؛ لذا يجب استغلال هذه الزيارة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية زيارة الوفد للغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

وخلال اللقاء؛ أعرب القنصل عن تطلعه لزيادة التعاون المتبادل بين المدن الصينية والإسكندرية، حيث إن الصين تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات مع أكبر الشركات الأفريقية.

 

ومن جانبهم؛ أبدى أعضاء الوفد الصيني إعجابهم الشديد بحضارة وتاريخ الإسكندرية، وأكد رئيس الوفد حرصهم على دعم وتوطيد العلاقات بين الجانبين، لافتًا إلى أن مقاطعة هاينان هي جزيرة جميلة تقع جنوب الصين، وتعد أكبر منطقة اقتصادية بالصين والعالم؛ ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، كما أن حجم المعاملات التجارية العام الماضي بين مصر وهاينان قد بلغت 23 مليون دولار.

 

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الاسكندرية الصين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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