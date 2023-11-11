طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

بنية صافية وقلوب يملؤها الحب يطلب بعضنا من البعض خاصة إن كان من أهل الصلاح والتقوى الدعاء له وهو أمر مشروع لا بأس به إلا أن طلب الدعاء من الغير محذور في هذه الأحوال وهو الأمر الذي سنكشفه من خلال هذا التحقيق

طلب الدعاء من الغير محذور في هذه الأحوال

حكم طلب الدعاء من الغير

طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم: جائز لا حرج فيه ؛ حيث وردت العديد من الآيات والأحاديث في الكتاب والسنة النبوية، التي تدل على جواز طلب الدعاء من الآخرين، خاصة إذا كان طلب الدعاء ممن هو مشهور بالخير والصلاح.

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ومن الأدلة على ذلك:

1- قول الله عز وجل عن إخوة يوسف: ( قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ) يوسف/97.

2- حديث أويس القرني الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: (.. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ) فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي...رواه مسلم (رقم/2542).

3- عَنْ صَفْوَانَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ( دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ ) قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه مسلم (2733)

4- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ: لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا ) رواه أبوداود (1498)، ولكن ضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود".

وأما الأحاديث التي فيها طلب الصحابة الدعاء والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا.

كما أجاز عدد كبير من العلماء طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم، حتى نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع عليه.حيث يقول رحمه الله: باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل، وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه "، كما قرر حكم الجواز أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن...فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها "ويقول أيضا:" يشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه "و" ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة"و" يندب للعائد طلب الدعاء منه - أي من المريض -

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: طلب الدعاء من الأخ في الله أو الأخت في الله لا حرج فيه "

ضوابط طلب الدعاء من الغير

رغم جواز طلب المسلم الدعاء من الغير إلّا أنّه لا بدّ من مراعاة بعض الضوابط والشروط ومنها ما يلي

: تجنّب ترك المسلم الدعاء لنفسه والاعتياد على طلب الدعاء من الآخرين.

التأكّد من أنّ الشخص الذي يُطلب منه الدعاء لا خوف عليه من الاعتزاز والإعجاب بنفسه.

ابتغاء الخير والنفع لنفسه وللشخص الداعي له؛ فمن يدعو لأخيه في ظهر الغيب تؤمن الملائكة على دعائه ويُستجاب ويحصل له المثل أيضًا من خير هذا الدعاء.

الدعاء بظهر الغيب، ولكن لا بأس من دعاء المسلم لأخيه المسلم أمامه، فهذا يُدخل السرور على قلبه ويُطيّب خاطره، لكنّ الأفضل الدعاء في ظهر الغيب، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- (مَن دَعَا لأَخِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ، قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بهِ: آمِينَ، وَلَكَ بمِثْلٍ) [صحيح مسلم]

طلب الدعاء من الغير محذور في هذه الأحوال

حكم الدعاء للغير

وقالت دار الإفتاء إن مقابلة الإنسان لأخيه بالدعاء شيء يسرّه؛ ومن سرَّ أخاه سرَّه الله يوم القيامة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وتابعت: قد رغَّب الشرع الشريف في دعاء المسلم لأخيه، وجعل ذلك من وجوه الخير ومظاهر البرِّ؛ تأليفًا للقلوب، وتوثيقًا لعُرى المحبة، وجعله أكثر الدعاء قبولًا وأسرعه إجابةً؛ حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب" أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد"، والإمام أحمد في "الزهد"، والدولابي في "الكنى والأسماء"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

قال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 220، ط. مكتبة الرشد): [وأخبر تعالى أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ فينبغي للمؤمن الاقتداء بالملائكة والصالحين من المؤمنين؛ ليكون من جملة من أثنى الله عليه ورضي فعله، فلم يخص نفسه بالدعاء دون إخوانه المؤمنين؛ حرصًا على شمول الخير لجميعهم] اهـ.

وقال العلَّامة الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (5/ 1707، ط. مصطفى الباز): [وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها].

طلب الدعاء من الغير محذور في هذه الأحوال

1- لو خشي من اتكال الطالب على دعاء المطلوب.

2- التوكل على غيره فيما يدعو به ربه

3- أن يخشى من المدعو منه الإعجاب بنفسه، ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور.

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