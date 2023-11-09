الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفريغ محادثات صيدلي تهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية

غسيل الأموال، أرشيفية
غسيل الأموال، أرشيفية

استعجلت نيابة الأموال العامة، تفريغ محادثات وهواتف صيدلي لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع لتهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

Advertisements

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ  5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة جرائم الاموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة محافظة الدقهلية نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

استعجال التحريات لمتهم بالنصب على المواطنين بزعم بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة

قرار جديد في إصابة 10 أشخاص خلال حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر

قرار جديد ضد صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكما قضائيا ببني سويف

قرار جديد ضد شخص ونجله لاتهامهما بقتل جارهما في أسيوط

استعجال تحريات 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

حبس صيدلي غسل 11 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد أموال الدولة ببورسعيد

حجاب جلب الحبيب بـ 150 جنيها، تجديد حبس دجال فك الأعمال ورد المطلقة بالقاهرة

تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة سرقة أجزاء من حديد محور صفط اللبن

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية