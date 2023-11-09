قرار جديد ضد صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكما قضائيا ببني سويف
جدد قاضي المعارضات بكوم حمادة، حبس (مالك مخبز آلي - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، محكوم عليه في (83 حكما "مُستأنف، جزئي".. بإجمالي مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية) وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالي مدة حبس 22 سنة و3 أشهر فى قضايا "تبديد").
وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
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