قرار جديد في إصابة 10 أشخاص خلال حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
أمرت نيابة بدر، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة لإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الروبيكى بمدينة بدر، ما تسبب في زحام مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الروبيكى نطاق مدينة بدر ونتج عنها إصابة 9 عمال والسائق وعلي الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.
-إعلانات
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.