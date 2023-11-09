قرار جديد ضد شخص ونجله لاتهامهما بقتل جارهما في أسيوط

استعجلت النيابة العامة بأسيوط، تقرير الطب الشرعي لعاطل ونجله، لاتهامهما بقتل مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.



وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.