استعجال تحريات 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ونجحت قوات الشرطة في ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").



كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكي)، وضبط (عاطل، ميكانيكي "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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