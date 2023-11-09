الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حملة فريد زهران: إعادة الدور المحوري لمصر إقليميا ودوليا أهم بنود البرنامج الانتخابي

مريم عادل مسؤول المحور
مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة فريد زهران، فيتو

قالت مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: إن أولى منطلقات البرنامج السياسي لزهران تغيير الطريقة التي تدار بها مصر من خمسينيات القرن الماضي.

وأوضحت عادل أن البرنامج الانتخابي يركز على إعادة الاعتبار للدور المحوري للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى تركيز البرنامج على فتح حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الكفيلة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.

 

Advertisements

 

كان الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالوقوف دقيقة  حداد على أرواح شهداء فلسطين في كل العصور، وذلك قبل بدء فعالية المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران.

ويعقد الآن المؤتمر الصحفي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

 

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري وسط حضور كوكبة من رموز العمل السياسي والحزبي في مصر على رأسهم محمد أنور السادات.

 

اللقاءات الانتخابية لحملة فريد زهران

يذكر أن الحملة تنظم يومي الجمعة والسبت 10 و11 نوفمبر، مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.


كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.


يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

 

واختارت حملة فريد زهران رمز "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 )
 

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

 

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

 

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

 

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واختاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف المرشحين.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسى حملة المرشح الرئاسي فريد زهران حملة فريد زهران البرنامج الانتخابي

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

نبيل الحلفاوي عن سبب فرحته بفوز الزمالك على بيراميدز: عشرة عمر ومايرضيناش يقع

أعلنت عنها أمريكا، أول تعليق من حماس على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

سرايا القدس تنشر فيديو لأسيرتين إسرائيليتين تشكران المقاومة وتطالبان نتنياهو بترك السلطة (فيديو)

تعليق عاجل من وكالة رويترز حول علمها بموعد عملية طوفان الأقصى

الدوري السعودي، محمد شريف يسجل ويقود الخليج للفوز على الطائي 1/3 (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في العملية البرية بغزة

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء على موظف أمام مول بالشيخ زايد

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

"بعيدًا عن النيل" يحصل على عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية

طلاب شبان بنها ينظمون احتفالية تضامنا مع أطفال فلسطين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس

بعد تعديلات مجلس الوزراء، تعرف على الحد الأدنى والأقصى لحجز شقق سكن كل المصريين

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز يسيطران علي اختيارات فيتوريا بقائمة منتخب مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

تفسير حلم رجوع الميت للحياة في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية وطول العمر

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية