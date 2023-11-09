الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا لتصفيات يورو 2024 واستبعاد سترلينج

منتخب إنجلترا، فيتو
منتخب إنجلترا، فيتو

أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عن قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة مالطا ومقدونيا الشمالية، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

وغاب نجم تشيلسي رحيم سترلينج مجددا عن القائمة، لكن مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير ولاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس، احتفظا بمقعديهما.

واستدعى ساوثجيت، مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، رغم تدهور مستواه بشكل لافت في الآونة الأخيرة.


يذكر أن إنجلترا ضمنت في وقت سابق التأهل عن مجموعتها إلى نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل.

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قائمة منتخب إنجلترا
   
وفيما يلي قائمة إنجلترا الكاملة:

حراسة المرمى: سام جونستون، جوردان بيكفورد، آرون رامسديل

الدفاع: ليفي كولويل، لويس دونك، مارك جويهي، هاري ماجواير، فيكاو توموري، كيران تريبييه، كايل ووكر.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور جالاجر، جوردان هندرسون، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

الهجوم: جارود بووين، فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينز، كالوم ويلسون.

 

ساوثجيت يقنع نجم مانشستر سيتي بعدم الاعتزال

كشف جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عن إقناعه كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي، بعدم الاعتزال دوليًا مرتين.

وفكر ووكر، البالغ من العمر 33 عامًا، في إنهاء مسيرته مع المنتخب الإنجليزي، عقب المشاركة في يورو 2020، وبعد كأس العالم 2022، قبل أن يقنعه ساوثجيت بالاستمرار.

وسجل ووكر هدفه الأول بقميص المنتخب الإنجليزي، في مباراته الدولية رقم 77، خلال التعادل أمام أوكرانيا (1-1) ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال ساوثجيت، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نجحت في إقناعه بعدم الاعتزال دوليًا مرتين، بعد اليورو وكأس العالم.. أعتقد أنه يحب التواجد هنا، وأنه يريد المواصلة، وبدأ في التفكير الآن في عدد المباريات الدولية التي يمكن أن يصل إليها".

وأضاف: "هو لاعب حاسم بالنسبة لنا.. إذا تحدثنا عن لاعبين من الطراز العالمي في مراكزهم في فريقنا، فهو بالطبع أحدهم.. أعتقد أنه لا يعرف كم نقدره، وكم هو لاعب مهم للغاية.. وبالطبع لن يشكرني على مشاركة هذه المعلومات معكم".

 

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جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا إنجلترا يورو 2024 كاس امم اوروبا

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