الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

حجاب جلب الحبيب بـ 150 جنيها، تجديد حبس دجال فك الأعمال ورد المطلقة بالقاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بشمال القاهرة، حبس دجال متهم بالنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال وجلب الحبيب من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بالقاهرة، ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

وفي البداية أنكر الدجال الاتهامات الموجهة إليه وبتضييق الخناق اعترف بأنه أنشأ صفحة على الفيس بوك لجذب انتباه الضحايا ووضع مبالغ رمزية بسيطة مقابل بعض أعمال السحر والشعوذة، وكان من بينها حجاب جلب الحبيب بـ١٥٠ جنيها وزعم معرفته بالمستقبل.

 

وأضاف أنه وجدها مهنة سهلة تدر بالمال عليه وعلى أسرته التي يعولها، وقال إنه كان يقوم بعمل حجاب يحمي الأسرة مقابل ٢٠٠ جنيه مما جعله مطلوبا وبشدة من الأسر البسيطة. 

 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى. 

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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أعمال الدجل والشعوذة اعمال السحر والشعوذة التواصل الاجتماعي السحر والشعوذه النصب على المواطنين شمال القاهرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة

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