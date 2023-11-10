تصنيع السيارة بروتون في مصر باستثمارات تتخطى الـ 15 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة المصرية وشركة مصانع عز السويدي، وذلك تماشياَ مع أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP في مصر وكذلك تماشيًا مع خطة الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر.

وقع الاتفاقية كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ممثلًا عن الحكومة المصرية، كما قام بالتوقيع السيد الاستاذ/ عبد الرحمن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدي، وذلك في حضور هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع عز السويدي، والسفير زماني بن اسماعيل سفير ماليزيا في مصر، سامح علي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

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وذلك تماشيا مع سياسات الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر وايمانا منا بمستقبل صناعة السيارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب لكبرى الشركات العالمية فنحن بصدد الاعلان عن اكبر شراكة في هذا المجال.

وتضافرت جهود وخبرات كل من اكبر الشركات في قطاع السيارات (عز العرب) واكبر الشركات في مجال التصنيع (السويدي كابيتال) لتكوين شراكة صناعية كبرى من شأنها جذب العديد من العلامات التجارية في مجال السيارات وقطع الغيار وإعادة التصدير والبيع بالجملة. ويقوم هذا الكيان الضخم في عالم السيارات على ثلاثة محاور رئيسية وهي: لا بديل عن الجودة ؛ التصدير؛ والسيارات الكهربائية.



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عز العرب، والتي تتمتع بأكثر من 48 عامًا من الخبرة الواسعة في مجال السيارات في مصر، هي الوكيل الحصري والمستورد لعدد من أشهر علامات للسيارات الفاخرة في العالم.



وتعد شركة السويدي كابيتال شركة شقيقة لشركة السويدي اليكتريك، أكبر مجموعة في مجال التصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 80 عامًا في هذا المجال.



وكما تشهد صناعة السيارات في مصر تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي، فتعد هذه الشراكة بمثابة خطوة هامة لدعم السوق المصري،فمصانع عز السويدي هي خطوة محورية باستثمارات تتخطى الـ 15 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية قد تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات القادمة. حيث تعمل على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلي وكذلك التصدير لدول أخرى والذي سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.

ويعد هذا المشروع من أكبر المشروعات في مجال صناعة السيارات في مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع عز السويدي. ووفقًا لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة في طرح سيارة للسوق المصري بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.



ومن الجدير بالذكر، أن شركة بروتون قد بدأت كمشروع وطني للسيارات في ماليزيا، تأسس بهدف قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد ووضع الأسس لصناعة السيارات المحلية.

