الجمعة 10 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

هل الأحاديث الواردة
هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

وردت بعض الأحاديث الدالة على فضائل خاصة لبعض السور، ومن ذلك سورة يس، وفي السطور التالية نجيب علي تساؤل يشغل بال الكثيرين عن الأحاديث الواردة في فضل سورة يس وهل هي صحيحة؟

5 معلومات عن فضل سورة يس لقضاء الحاجة
هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

 فضل قراءة سورة يس

 قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له».(رواه أبويعلى). وفي لفظٍ آخر: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له». (رواه ابن حبان في صحيحه)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقرؤوا على موتاكم يس». (رواه أحمد وأبوداود وغيرهما)».

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وقراءة سورة يس مستحب في أي وقت، ويتأكد ذلك عند طلب قضاء الحوائج ولرفع الشدائد والهموم والكروبات، وعند الاحتضار، وبعده، وعند المقابر رجاء المغفرة لأصحابها.

فضل سورة يس لقضاء الحوائج

ورد فيها أن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرأن كله تقربًا للمولى عز وجل. 

فضل سورة يس واسرارها، وورد فيها أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءً للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرآن الكريم، فالزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجه.

فضل تلاوة سورة «يس» أول أيام ذي الحجة - الأسبوع
هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة، ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».

عجائب سورة يس 

عجائب سورة يس ، فيها ورد أنه "ورد في الأثر أن "سورة يس لما قرأت له"، أي أن الشخص الذي يتمنى أو يريد تحقيق شيء معين فليقرأ سورة يس بنية قضاء هذه الحاجة"، كما  أن "جميع سور القرآن الكريم فيها بركة وهدى فإذا ما قرأنا أي سورة أو آية بنية تفريج الهم والكرب أو قضاء الحاجة فسوف يستجيب الله"، وقد قال أهل الله تعالى عن سورة يس إنها تقضي الحاجة، فعليكِ بها ولا مانع أن تقرأيها في أي وقت ولا يشترط أن تكون ليلة الجمعة".

سورة يس

تعدّ سورة يس من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية، وهي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة، كما تتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أنّ فواصل سورة يس قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين، وقد وصف النبي –صلى الله عليه وسلم- سورة يس بأنها قلب القرآن.

فضل قراءة سورة يس يوميا

ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

فضل سورة يس وأسرارها.. من قرأها كتب الله له قراءة القرآن عشر مرات - أخبار مصر - الوطن
هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

 هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

ورد في فضل سورة يس خاصة أحاديث كثيرة ضعف أهل العلم أكثرها وحكموا على بعضها بالوضع، ومما ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له. رواه أبو يعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه ابن حبان في صحيحه.. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا على موتاكم يس. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

قال ابن كثير في التفسير: ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وليسهل عليه خروج الروح.

 والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضل سورة يس لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها موقوف على الصحابة بأسانيد حسنة، وبعضها منقول من تجارب بعض الصالحين..

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