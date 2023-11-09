الدوري السعودي، الخليج يتعادل مع الطائي 1/1 في الشوط الأول وحالة طرد

الدوري السعودي، تعادل فريق الطائي مع مضيفه الخليج 1/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجرى اليوم الخميس، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل برنارد منساه هدف الطائي في مرمى الخليج في الدقيقة 29 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل خالد ناري لفريق الخليج في الدقيقة 45+1 من ضربة جزاء.

وتعرض نواف القميري لاعب الطائي للطرد في الدقيقة 27، واحتسب الحكم عبد الرحمن السلطان 11 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول.

تشكيل الخليج أمام الطائي

حراسة المرمى: مروان الحيدري.

خط الدفاع: خالد ناري - عبده خبراني - آل حمسل - لوبيز - ريبوتشو.

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خط الوسط: منصور حمزي - يونج جونج - رودريجيز - فابيو مارتينز.

خط الهجوم: محمد شريف.

الخليج، فيتو

ترتيب الخليج والطائي

ويحتل فريق الخليج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، من لعب 12 جولة، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.

بينما يتواجد فريق الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، جمعها من لعب 12 مباراة، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في اثنين، وتلقى 7 هزائم.

الخليج والطائي، فيتو

ثنائي مانشستر يونايتد على رادار الدوري السعودي

وأفادت تقارير صحفية، أن ثنائي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن اهتمامات أندية الدوري السعودي، للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "90min" أن البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، يعد أحد أبرز الأهداف على رادار سوق الانتقالات إلى الدوري السعودي في عام 2024، مع إمكانية تقديم عرض محتمل لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد، مؤخرًا غياب كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، التي لحقت به خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانضم كاسيميرو إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد، بجانب ليساندرو مارتينيز ولوك شاو وتيريل مالاسيا.

اللاعب صاحب الـ31 عامًا شارك في 12 مباراة خلال الموسم الجاري مع يونايتد مسجلًا خلالها أربعة أهداف وصنَع هدفًا.

وغاب كاسيميرو عن ثلاث مباريات الموسم الجاري بسبب إصابة أخرى تعرَّض لها خلال التوقف الدولي السابق مع منتخب بلاده البرازيل.

كاسيميرو وبرونو فيرنانديز مرشحان للدوري السعودي

وقال الموقع، إن "كاسيميرو وربما أيضًا البرتغالي برونو فرنانديز محل اهتمام الأندية في الدوري السعودي، ويتم استكشاف فرص التعاقدات من خلال وسطاء، إذ يتطلعون إلى مواصلة بناء قسم تنافسي من اللاعبين رفيعي المستوى بدوري روشن".

وتابع التقرير: "يُعتقد أن كاسيميرو قد يكون متاحًا بشكل أكبر للرحيل في يناير لرغبة يونايتد في استرداد جزء كبير من نفقاته الأولية على اللاعب".

ودفع النادي الإنجليزي 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين إضافية كمكافآت، واتفق على دفع رواتب تصل إلى 300,000 جنيه إسترليني في الأسبوع، وبعد مرور أكثر من عام على تعاقد النجم البرازيلي لمدة 4 سنوات، لا يزال لدى النادي خيار تفعيل موسم إضافي، علمًا بأن كاسيميرو سيبلغ من العمر 32 عامًا في فبراير القادم.