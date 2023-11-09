الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

تعيين عمر هريدي مساعدا لرئيس الوفد للشئون الدستورية

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قرارا بتعيين النائب السابق عمر جلال حسن محمد هريدي مساعدا لرئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأكد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال عرض برنامجه الانتخابى اليوم أن مظاهر تخلف التعليم واضحة في أمور كثيرة، والحل الذى اقترحه هو أن نستلهم منهج التجربة الأمريكية فى التعليم، لافتا إلى أن هناك مسائل لها المتخصصون فيها.

 

انتخابات الرئاسة، وأضاف يمامة: "أرى أن يتم تشكيل لجنة متخصصة فى هذا الشأن، واقترح إبعاد السياسة عن التعليم، أما المحور الثانى فهو الإصلاح التشريعى فهو خضوع الدولة والمؤسسات والأفراد للقانون وتتضمن العودة إلى دستورنا".

 

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وتابع: نرى  الحاجة إلى إضافة نصوص دستورية لمجلس الشيوخ، حيث إنه منزوع الاختصاصات التشريعية.

 

وقال المرشح الرئاسي، إن الحكومة لم تستطع التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وبصورة أوضح: مصر تمتلك اقتصادا كبيرا لكنه استهلاكي وريعى.

 

وأضاف يمامة: بخصوص السياسات المالية اتخاذ كافة السبل مع المؤسسات العالمية لجدولة الديون وأيضا عدم اقتراض أى قروض أخرى تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار وحوكمة الإنفاق العام وضم كافة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

 

وتابع يمامة: التزام الحكومة بالإنفاق المالى. نرى أناسا يتقاضون ما يتجاوز ١٠ ملايين جنيه. وإعفاء المشروعات الجديدة عشر سنوات، موضحا: "ماذا يعنى مشروع متوقف وأفرض عليه ضرائب".

 

وتابع: توحيد جهات الولاية على أملاك الدولة وإطلاق الرخصة الذهبية لكافة المتقدمين وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية وإطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن هناك ملايين من العمالة غير المنتظمة.

 

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