حبس صيدلي تهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صيدلي لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع لتهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.